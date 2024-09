Quando le prossime regate di Luna Rossa-Ineos? Orari recuperi programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Nulla di fatto traBritannia nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La regata disputata nelle acque di Barcellona, dopo due ore di rinvio a causa del vento leggero, non è stata portata a termine: i britannici erano in vantaggio di 600 metri a metà del quinto lato ma a causa della brezza troppo leggera entrambe le barche sono scese dai foil e non sono riuscite a giungere al traguardo entro i 45 minuti previsti dal regolamento. La serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette) resta così in perfetta parità: 1-1 dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio caratterizzato da un vento sostenuto.