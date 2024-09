Promozione Il Trodica è favorito Aurora gara delicata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) La quarta giornata diè presentata da Giulio Spadoni, diesse dell’Azzurra Colli e in passato anche di Maceratese, Tolentino e Civitanovese. Azzurra Sbt-Sangiorgese: "La Sangiorgese è partita malissimo e deve invertire la rotta a casa di un’Azzurra che è una discreta formazione. Sarà unaequilibrata in cui l’Azzurra farà di tutto per fare valere il fattore campo". Casette Verdini-Monticelli: "Si profila una bellatra un Casette, una buona squadra e animata da entusiasmo, di fronte ha nel Monticelli un undici equilibrato e che vanta una difesa forte". Cluentina-Treia: "L’è partita tardi con la programmazione e ha fatto investimenti da una-due categorie superiori. Alla lunga verrà fuori considerando la qualità dell’organico e dell’allenatore, ora la Cluentina potrebbe approfittare del momento non ottimale degli avversari".