Probabili formazioni Inter-Stella Rossa | Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, match della seconda giornata della. Appuntamento martedì 1 ottobre alle ore 21 per questo scontro che mette di fronte i nerazzurri, reduci da un momento difficile in campionato e dal buon pari però all’esordio europeo in casa del Manchester City, e i serbi che hanno perso in casa contro il Benfica. Chi riuscirà a vincere? Diretta tv in esclusiva di questa partita su Sky Sport Uno, andiamo ora però a scoprire le possibili scelte di Simone Inzaghi e di Vladan Milojevic.– Lautaro confermato titolare, ballottaggio tra Taremi e Thuram. In mezzo al campo Zielinski ha una chance, out Barella per infortunio.– Bruno in attacco, alle sue spalle Olayinka e la sua qualità, Ivanic e Milson nel probabile 4-2-3-1 della squadra di Belgrado.