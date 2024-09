Pesaro capitale della ginnastica aerobica Show delle campionesse alla VitrifrigoArena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La Vitrifrigo Arena riaccende i riflettori sull’. In questo secondo week-end arrivano i grossi calibri per l’assegnazionemedaglie iridate. Ieri l’astronave ha ospitato la cerimonia di apertura18ª edizione dei Campionati del Mondo,quale hanno partecipato il PresidenteFederazione InternazionaleMorinari Watanabe e quelloFederazioned’Italia, Gherardo Tecchi. Ai saluti di benvenuto dei due presidenti sono seguiti i giuramenti di atleti e giudici, la sfilatabandiere insieme a esibizioni di acrobatica e di gymnaestrada con le due ambassadormanifestazione, Arianna Ciucci e Giovanna Lecis. Poi via alle gare con la qualificazione del "Trio". Ed è arrivata subito la prima buona notizia per l’Italia: oggi alle 17 avremo in finale un trio azzurro composto da Sara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci.