Pattinaggio di figura | Finelli-Bucciarelli quarti nella danza alla tappa Junior Grand Prix di Danzica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Arrivano ancora belle notizie da, città della Polonia che ha ospitato questo weekend la quintadel circuito ISU204-2025 didi. La coppia diformata da Laura-Massimoha infatti conquistato il quarto posto finale, strappando così un risultato molto importante al termine di una gara di alto profilo. Ottima la performance degli azzurri, bravi a confezionare una free dance senza sbavature in cui hanno subito il controsorpasso dei francesi Dania Mouaden-Theo Bigot, riusciti a strappare al fotofinish la terza posizione. I nostri ragazzi infatti si sono spinti in zona 88.55 (46.29, 42.56) guadagnando il totale di 152.52, praticamente mezzo punto in meno dei transalpini, terzi con 90.98 (48.12, 42.86).