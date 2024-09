Opificio Golinelli e Its Tec | Per una formazione green

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un ambiente che offre agli studenti dell’Its Tec (Territorio energia costruire), un’esperienza formativa e pratica con le tecnologie più innovative nel mondo della diagnosi e modellazione del patrimonio costruito. Con queste premesse inaugura all’interno dell’la nuova sede di Its Tec Academy, l’istituto che forma professionisti del mondo. Questo nuovo laboratorio didattico "accresce il nostro ecosistema del cambiamento. In questo luogo accogliamo diverse realtà che hanno la stessa visione sulla diffusione dell’innovazione", sottolinea Eugenia Ferrara, vicedirettrice Fondazione. Realizzato grazie al Pnrr, destinato a 21 diplomati, il corso ha un profilo ‘ibrido’ per la digitalizzazione e la sostenibilità del patrimonio costruito: fornisce conoscenze e competenze per il rilievo e la modellazione di edifici e manufatti, e tratta di impatto energetico.