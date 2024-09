Mura di Pisa domenica 6 ottobre il ' Saluto all' estate'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 - Una passeggiata meditativa in pieno centro e allo stesso tempo lontani dallo stress urbano, immersi nella bellezza del verde e dei monumenti cittadini:all’’, un percorso tra riflessione e autoconsapevolezza nello splendido scenario che si delinea sulledia 11 metri di altezza. L’insegnante Yoga Simila Laiatici dell’associazione ‘Ananda Guna K9 Asd‘ guiderà i partecipanti in questo percorso che prevede asana e respirazione consapevole, per rilassarsi, gestire le emozioni e trovare equilibrio ed energia.