Milano-Conegliano oggi Supercoppa Italiana volley femminile | orario programma tv streaming

(Di sabato 28 settembre 2024)sabato 28 settembre (ore 18.00) si gioca, incontro che mette in palio la2024 di. La stagione della grande pallavolo si apre ufficialmente al Palazzetto dello Sport di Roma, dove le due grandi corazzate del panorama nazionale si fronteggiano per la conquista del primo trofeo di questa annata agonistica: da una parte la compagine veneta capace di conquistare Champions League, Scudetto e Coppa Italia soltanto pochi mesi fa, dall’altra la formazione lombarda che insegue il grande colpaccio.andrà a caccia del settimo sigillo consecutivo in questa competizione (sarebbe l’ottava affermazione della propria storia), mentreproverà a mettere le mani sul trofeo per la prima volta dopo aver perso la finale disputata dodici mesi fa a Livorno proprio contro le Pantere.