Mi sono rimesso a nuovo Chillo | un’estate di lavoro per l’intervento al menisco | Adesso mi sento bene

(Di sabato 28 settembre 2024) Matteo, sappiamo che la sua è statadi grandeper rimettersi al meglio dopo il piccolo intervento al: come sta? "Sto, ho fatto questo piccolo ‘tagliando’ i primi di giugno perché mi ero dato l’obiettivo di non smettere mai di lavorare e volevo fare la riabilitazione qui a Reggio. Grazie allo staff e alla societàstato seguito alla perfezione e il mio percorso è terminato verso la fine di luglio". La preseason è andata in archivio tra luci e ombre, ma quello che tutti si chiedono è quale Unahotels vedremo quest’anno e in cosa siete cambiati? "anch’io in fase di studio, però l’anno scorso siamo stati caratterizzati da alti e bassi incredibili in casa e trasferta. Spesso risolvevamo le partite col talento estemporaneo, mentresiamo più una squadra di sistema che deve creare una solidità importante in termini difensivi.