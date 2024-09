Matrimonio Buffon-D’Amico il giorno del sì Tanti volti del calcio e dello spettacolo ospiti a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – E’ ildel sì tra l’ex portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi, e la nota giornalista tv Ilaria. I due si sposano nella splendida cornice di Villa Oliva, a San Pancrazio sulle colline lucchesi, dove sarà l’amica Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva a celebrare ilcon rito civile, in un’atmosfera riservata a pochi intimi. L’evento proseguirà poi domenica 29: una grande festa per gli amici in una location con vista mare a Forte dei Marmi. MILANO 15/12/2014 - GALA DEL- GIGIE ILARIA D AMICO - FOTO IPA/NEWPRESSssiminoti del, dall’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ad Andrea Agnelli, fino ad arrivare al commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti.