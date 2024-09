Marcello Mastroianni 100 anni dalla nascita del cantore della ‘Dolce Vita’ romana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono 100, dell’indimenticabile icona del cinema italiano. All’anagrafeVincenzo Domenico, l’attore e divo è nato a Fontana Liri, in provincia di Frosinone e morto nel dicembre 1996 a Parigi. Artista prediletto da Fellini – per il quale ha interpretato i capolavori ‘La Dolcee ‘8 e 1/2’ -,è stato per tre volte candidato all’Oscar come miglior attore per Divorzio all’italiana (1961), Una giornata particolare (1977) e Oci ciornie (1987). Tra i numerosi premi vinti due Golden Globe, due Premi BAFTA, otto David di Donatello, otto Nastri d’argento, due Coppe Volpi oltre al Leone d’Oro alla carriera assegnato nel 1990.