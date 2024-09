Lutto nel mondo del calcio | muore uno dei campioni più amati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

Un giradel, ma anche un talento cristallino che ha incantato le platee degli stadi più importanti al, si è spento all'improvviso colpito da un malore E' morto facendo quello che ha amato fare durante tutta la vita, giocare a. A soli 46 anni, un malore improvviso ha infatti stroncato con gli scarpini ai piedi per una partita tra amici, Fabia Caballero, talento delsudamericano con un buonissimo passato anche in Europa. Durante la sua carriera ha girato il, dall'Argentina alla Corea del Sud, passando anche però per l'Arsenal e il Dundee, dove era stato eletto anche miglior giocatore del campionato scozzese per due stagioni consecutive.