Louis Vuitton Cup 2024 vento debole | il terzo match tra Luna Rossa e Britannia annullato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Barcellona, 28 settembre,– Una regata difficilissima, corsa cone instabile sin dallo start e poi annullata per sopraggiunti limiti di tempo. Oggi Barcellona sembrava un’altra città rispetto a quella dell’altro ieri, sferzata da oltre 20 nodi di: una brezza debolissima, infatti, ha prima costretto il Comitato a rimandare la partenza di oltre un’ora e mezza e poi ad annullare la regata, dato che nessuno dei due AC75 è stato in grado di completare il percorso nei 45 minuti previsti.#03 – GBR vs ITAsceglie in partenza la sinistra del campo, ma la decisione non paga perché GBR si allunga sulla destra e riesce a difendere il vantaggio e il lato favorito sino alla prima boa, girata davanti. La regata si riapre nella prima poppa conche riesce a recuperare il gap e a sorpassare l’avversaria e da allora ci sono diversi cambi di leadership.