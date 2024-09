Le foto portano sfiga al campo largo | dal patto della birra alle bicchierate in testa Piccola storia triste

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) Decisamente ledi gruppomale al defunto. Solo due mesi fa alla festa di Avs i magnifici 5 esultavano e brindavano, boccale alla mano: “E’ il”, dichiaravano esultanti Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e Magi, immortalati nello scatto. Attenti, arriviamo noi era il sottotesto di qualcosa che somigliava a una coalizione pronta a sfidare il governo. Ma non lo era. Solo due mesi dopo ecco che se le danno di santa ragione al termine di una settimana di passione: nella quale dalla questione Raielezioni in Liguria ogni giorno abbiamo registrato uno “sfascio”: ogni giorno un pezzo si è perso per strada. Sotto la pioggia tutti davanti a un boccale pieno sorridenti, a luglio. Decisamente meglio berci su, se solo avessero avuto sentore degli smottamenti progessivi giunti fino alla “bomba ligure” di venerdi.