Inzaghi | Ottima prestazione nel primo tempo Continuare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Simoneha parlato in questo modo su Dazn delfinito in vantaggio per l’Inter con il risultato di 2-1 contro l’Udinese.– Simoneha detto: «Ilabbiamo fatto un’. Abbiamo creato tanto, non abbiamo concretizzato e l’Udinese ci ha pareggiato. Siamo tornati avanti e siamo stati bravi, ci vuole un secondodi livello» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «nel!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati