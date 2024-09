Il parcheggio sotterraneo resterà chiuso alla sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Matteo Venturi, capogruppo di minoranza a Longiano, ha segnalato questa delibera di giunta affissa in albo pretorio, già in vigore e che farà sicuramente discutere. Dice Venturi: "L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere ildi Longianosito dietro al palazzo municipale, in pieno centro storico e di vietare la sosta ai ciclomotori anche durante il giorno. In pratica consentire la sosta alle sole autovetture cat. M e cioè veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. Poi interdire la sosta dei veicoli nelle ore di chiusura del; consentire la sosta, nelle ore di chiusura, ai soli veicoli di proprietà dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato e sportive, da collocarsi negli appositi spazi delimitati da segnaletica di colore giallo".