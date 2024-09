Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Marta Scopre La Verità Ed Abbandona La Villa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella nuova stagione de Illasulla truffa Hofer e affronta il padre Umberto in uno scontro che cambierà per sempre la sua vita. Ledella stagione 2024/2025 de Il9, in onda su Rai 1, promettono grandi emozioni e rivelazioni sconvolgenti. Al centro della trama ci saràGuarnieri, che verrà a conoscenza della scioccantesulla truffa Hofer. Il suo mondo sarà scosso quando scoprirà che dietro la macchinazione che ha coinvolto Marcello Barbieri e sua zia Adelaide, si nasconde proprio suo padre, Umberto Guarnieri. La scoperta sarà devastante per, che non riuscirà a tollerare l’idea che il padre abbia ingannato così brutalmente le persone a lei care.