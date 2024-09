Il Papa saluta i ragazzi di cresima forlivesi | Testimoniate il Vangelo ai vostri coetanei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un gruppo di cinquanta, giovaniti endi, sono stati in pellegrinaggio a Roma, guidati dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza: mercoledì hanno partecipato all’udienza generale diFrancesco in piazza San Pietro. Al termine dell’udienza, con un gruppetto di, il vescovo ha potutore il. Nei saluti rivolti pubblicamente ai partecipanti ilaveva omaggiato la presenza dei nostri pellegrini: "Sono lieto di accogliere indi della diocesi di Forlì-Bertinoro, accompagnati dal vescovo mons. Livio Corazza. Cari, con la forza dello Spirito Santo siate coraggiosi testimoni deltra ie non stancatevi di essere protagonisti di pace e di fraternità negli ambienti in cui vivete".