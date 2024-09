Il cuore Toro di Vanoli a metà tra Conte e Sacchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Quando è salito sulla collina di Superga, primo atto della sua esperienza da tecnico del Torino, Paoloha provato i brividi sulla pelle, ha visto i ricordi e i racconti che aveva sentito per anni diventare improvvisamente concreti, tangibili, reali. “Per fare grandi cose devi conoscere la storia, Torino è la storia e questa che provo è l’emozione di essere orgogliosi di poter guidare questo grande club”, ha detto con parole che possono suonare retoriche, ma hanno il merito di rimettere i granata al centro del discorso calcistico. Era dalla diciassettesima giornata del campionato 1976-77 che ilnon guardava tutti dall’alto in basso in questa solitudine certamente effimera eppure, per chi per troppo tempo si è sentito ingiustamente marginale, meravigliosa.