Giovani Ecco che arriva anche l’Under 14

(Di sabato 28 settembre 2024) La grande novità del settorele dell’Unieuro sarà la squadra Under 14 che si va aggiungere alle formazioni Under 15, Under 17 e Under 19 che parteciperanno ai rispettivi campionati di Eccellenza. È solo l’ultimo passo avanti per un settorele, quello della Pallacanestro 2.015, che nella storia cestistica di Forlì sta avendo alcuni enormi e indubitabili meriti: aver dato un’opportunità di diventare un giocatore a tutti coloro che ci credono e che hanno voglia e talento; aver creato una cultura del lavoro, ma soprattutto aver fatto cessare tutte quelle lotte intestine e invidie fra le varie società forlivesi che sono andate avanti a discapito di ragazzi e allenatori per 50 anni. "Oggi ogni società ha capito qual è il suo ruolo – spiega il responsabile del settorele Lorenzo Gandolfi – e ha capito bene che la Pallacanestro 2.