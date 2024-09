Fuochi per bruciare scarti Undici multe e due denunce dei carabinieri forestali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Da inizio 2024 ibergamaschi hanno registrato 48 interventi peraccesi perdi vegetazione e immondizia, dandoe denunciando due persone per abbruciamento di rifiuti. Un reato per il quale si rischia una pena da tre a sei anni, oltre a essere costretti al ripristino dei luoghi, risarcimento del danno ambientale e pagamento delle spese di bonifica. Le diverse normative nazionali, regionali e comunali in sostanza vietano in toto la combustione di residui vegetali. In Lombardia dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, gli abbruciamenti di residui vegetali in piccoli cumuli sono vietati nei comuni con quota al di sotto dei 300 metri d’altitudine. Il divieto si estende a tutti i comuni della provincia in caso di attivazione delle misure omogenee di primo livello per il miglioramento dell’aria, a prescindere dall’altitudine.