Dramma per Schumacher | notizia terrificante

(Di sabato 28 settembre 2024)per, l’ex pilota della Ferrari non è più apparso in pubblico dall’incidente del 2013 ma continua suo malgrado a far parlare di sé. Dopo anni di dominio da parte della Red Bull e di Max Verstappen, agli appassionati di Formula 1 non sembra vero di assistere ad un finale di stagione incandescente, in cui potrebbe ancora accadere di tutto. Il pilota olandese è primo in classifica ma non vince un Gran Premio dallo scorso giugno e la sua vettura dà l’impressione di andare meno veloce rispetto alla prima parte del Mondiale. Michaeldurante uno dei suoi tanti trionfi con la Ferrari – Il Veggente (Ansa)Fatto sta che il suo rivale numero uno, il britannico Lando Norris, continua a rosicchiargli punti in classifica. E grazie al successo nel Gp di Singapore, domenica scorsa, si è portato a -52.