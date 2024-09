Coolcation i turisti puntano alle ferie al fresco | attenzione alla salvaguardia dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Hanno dovuto fare i conti con una situazione meteorologica negativa tutti quelli che puntavano a un ricco settembre del turismo, con 15 milioni di presenze e un totale di 50,2 milioni di pernottamenti previsti, e finalmente un segno più, seppur debole (lo 0,6%), rispetto al 2023. Probabile che invece si dovrà continuare a parlare di ‘flessione del mercato percepita in tutte le aree del Paese’ per ‘la contrazione della domanda interna’ (-2,9% secondo Assoturismo Confesercenti). E’ interessante notare una sorta di doppio processo di rimozione collettiva, a proposito di questa crisi strisciante di un settore economico strategico per il nostro Paese. Prima di tutto, si fa finta che tutto vada al meglio, grazie a un ulteriore boom delle presenze straniere, a partire dcittà d’arte o degli eventi come Milano.