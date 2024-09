Chi era Nasrallah il capo di Hezbollah ucciso dai raid israeliani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Beirut, 28 settembre 2024 –, il leader didai, era nato il 31 agosto 1960 in una modesta famiglia di nove figli nella capitale libanese. La sua famiglia proveniva dal villaggio di Bazouriyé, nel sud del Libano. Da adolescente aveva studiato Teologia nella città santa sciita di Najaf, in Iraq, ma aveva dovuto lasciare durante le repressioni contro gli sciiti guidate dall’allora presidente iracheno Saddam Hussein. Libano sott’asseddio israeliano,il leader diLa nascita diTornato in Libano, si era unito al movimento sciita Amal, ma se ne era allontanato durante l’invasione israeliana del Paese dei Cedri nell’estate del 1982 per entrare a far parte del nucleo fondatore di. Sposato e con cinque figli, Hassanparlava correntemente il farsi.