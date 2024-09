Bologna-Atalanta Ballando con le stelle o Tu si que vales? La tv del 28 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Per la prima serata in tv, sabato 28, su DAZN si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per il campionato di Serie A. Su RaiUno alle 20.35 prenderà il via “con le”, il dance show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Accompagnati da altrettanti insegnanti di danza, i vip che si sfideranno sulla pista da ballo sono Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimo Ossini e Anna Lou Castoldi. Confermata la giuria degli scorsi anni, con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordo pista Alberto Matano. Non manca l’appuntamento con il “Ballerino per una notte”.