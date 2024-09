Atp Pechino Sinner più forte del caso doping | Safiullin battuto in rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – La mattinata choc comincia con un tre a zero secco. Gli strascichi delClostebol sembrano pesare ancora come un macigno sulle spalle di Jannik, e il ricorso dell’agenzia mondiale antial tribunale di Losanna si fa vedere anche in campo. L’azzurro parte a rilento, va sotto e poi si rialza e batte3-6, 6-2, 6-3, in crescendo come già ci ha fatto vedere tante altre volte. Nel primo set il numero uno del mondo è irriconoscibile: il servizio non va e i colpi da fondo non hanno la solidità di sempre. Lontano da quel giocatore che fino a questo momento vanta 56 partite vinte e sole 5 sconfitte in stagione. Un break concesso sull 1-0 per un servizio scagliato fuori e in men che non si dica il russo comincia a prendere il largo.