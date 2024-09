Ascolti tv Rai flop e Mediaset domina | tutti i fiaschi da Insegno a Vespa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) La nuova stagione televisiva della Rai non è partita nel migliore dei modi. Tra delusioni catodiche e un evidente sorpasso di, la rete pubblica sta vivendo un periodo turbolento, segnato dadi alcuni dei suoi programmi di punta. Come riporta Il Fatto Quotidiano, a settembre, i dati raccolti da Sensemakers e Geca Italia, basati sui numeri Auditel, evidenziano comeabbia consolidato il proprio dominio, con uno share medio del 37,5%, superando Rai di tre punti e mezzo. Anche in prima serata, il distacco è significativo, seppur meno netto: 35,9% contro il 35,3% della Rai. Questo divario è reso ancora più marcato dalle reti tematiche di, che, grazie a canali come Focus, La5, Iris e Cine34, riescono a competere efficacemente. Al contrario, le reti tematiche della Rai, spesso orientate a un servizio pubblico più tradizionale, faticano a tenere il passo.