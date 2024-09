ZAMORA di Neri Marcorè in streaming su NOW e in tv su SKY

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024)diinsu NOW e in tv su SKY Arriva in prima TV su Sky il primo film diretto da, in onda lunedì 30 settembre alle 21:15 su Sky Cinema, insu NOW e disponibile on demand., che segna il debutto alla regia die lo vede tra i protagonisti, racconta con tono brillante e ironico la storia di riscatto del trentenne Walter Vismara, interpretato da Alberto Paradossi, un ragioniere che si trova a dover fare i conti con le angherie del proprio datore di lavoro, il cavalier Tosetto, interpretato dall’ineguagliabile Giovanni Storti. Nel cast anche Giacomo Poretti nei panni del cavalier De Carli. La trama diIl trentenne Walter Vismara ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell’animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano.