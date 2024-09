Volley femminile presentata la Supercoppa 2024 | domani super sfida Milano-Conegliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto pronto per laitalianadiche si terrà, sabato 28 settembre, al Palazzo dello sport di Roma. Di fronte due eccellenze della pallavolo, visto che arsi sono la Prosecco Doc Imocoe la Numia Vero, duepotenze che si affrontano nuovamente a poco meno di cinque mesi di distanza dalla finale di CEV Champions League che ha visto trionfare le Pantere in cinque combattutissimi set. Nel corso della conferenza di presentazione, che si è tenuta in Campidoglio, spazio alle protagoniste in campo, tra cui Alessia Orro, che ha dichiarato: “Dopo l’Olimpiade abbiamo avuto ancora meno tempo degli altri anni per prepararci, ma ci faremo trovare pronte”. “È un’emozione e un piacere essere qua, ogni volta che torniamo a Roma viviamo emozioni particolari.