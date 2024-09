Vincenzo Venuto il biologo milanese di Melaverde | Il mio magico viaggio nel Belpaese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano – Un tuffo nel passato del, l’Italia, e di coloro che la popolano, con lo sguardo rivolto al presente. ““, popolare trasmissione in onda ogni domenica alle 11.55 su Canale 5, anche quest’anno consente ai telespettatori di “viaggiare” piacevolmente attraverso tutto lo Stivale. Ne parliamo con il, da cinque anni conduttore insieme con Ellen Hidding., che ha alle spalle una lunga esperienza televisiva in trasmissioni a tema ambientale, è nato a Milano e si è laureato all’Università Statale del capoluogo lombardo.è un programma longevo. A cosa deve il suo successo? “A diversi fattori. Per prima cosa agli argomenti trattati: il nostro Paese, il territorio, la biodiversità, le tradizioni, la cultura. E poi il linguaggio accessibile a tutti. È il racconto dell’Italia a 360 gradi”.