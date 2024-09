Una camminata per l’Ail Sport e salute a braccetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ail Forlì-Cesena organizza per domenica 29 settembre la prima edizione di ’Fitwalking for Ail’. Unasalutare, solidale e non competitiva a cui potranno partecipare persone anche in terapia, con due percorsi accessibili a tutti, pensati per chi desidera fare attività fisica e sostenere i progetti dell’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. L’evento si svolgerà su due distinti percorsi ad anello da 3 e da 5 chilometri che si snoderanno nel centro storico di Forlì, con ritrovo alle 8.30 in piazza Cavour, nella corte del mercato coperto, e arrivo previsto intorno alle 11. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il gruppo podistico Avis, la Polizia locale e patrocinato dall’amministrazione comunale.