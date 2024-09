Udinese-Inter per Runjaic due assenze sicure | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) In attesa dei convocati per, Kostaè già sicuro di dover fare a meno di due giocatori. Il tecnico, così come Simone Inzaghi, prepara le sue scelte per la partita: di seguito ladei friulani ASSENTI SICURI – Non è ancora disponibile la lista dei convocati di Kostaperdi domani al Bluenergy Stadium (ore 15), ma in base alle sue parole in conferenza stampa si può già capire quelle che potrebbero essere le sue scelte. Il tecnico dei bianconeri dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori, ovvero Martin Payero – infortunatosi nella sfida di Coppa Italia vinta per 3-1 in casa contro la Salernitana – e Lautaro Giannetti. Senza contare le condizioni non al massimo di Kristensen e Camara. In ogni caso, difficilmente il tecnico cambierà lo schieramento della difesa, presentando il modulo a 3.