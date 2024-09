Pallanuoto Jesina | incontro società atleti e famiglie

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lunedì 30 settembre ore 21 in via San Francesco, vicino bar Zoppi. Saranno presenti gli assessori allo Sport di Jesi e Chiaravalle JESI, 27 settembre 2024 – La questione non può più attendere e va affrontata immediatamente. L’appello lanciato in mattinata dal presidente della‘Gigio’ Traini (leggi qui.) necessita di approfondimenti e dell’immediato ed urgente intervento delle istituzione. Il problema è noto e bisogna risolverlo: il club non solo e non tanto non ha un impianto dove poter giocare le gare di campionato di serie C ma non ha neanche una piscina dove allenarsi e dove far fare attività al settore giovanile.