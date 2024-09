Orti urbani Il nuovo bando ne assegna 27

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ pubblicato sul sito istituzionale ( www.comune.montemurlo.po.it) l’avviso pubblico per l’zione di 27 appezzamenti di terreno che fanno parte degli‘Paolo Pieraccini’ di via Lamarmora-via Tagliamento realizzati nell’ambito del progetto Centomilain Toscana. Per partecipare alc’è tempo fino al 15 novembre. L’zione degliavverrà dando priorità ai residenti a Montemurlo. Per candidarsi all’avviso occorre avere 18 anni compiuti. L’zione degliai richiedenti è fatta secondo l’ordine di arrivo delle domande nella graduatoria che terrà conto dello status familiare ed occupazionale ed avrà validità a partire dal gennaio 2025 per i successivi 5 anni. Glitari deglisono tenuti a sottoscrivere il regolamento di gestione e uso degli spazi e a pagare una quota annuale pari a 50 euro per il primo anno e 80 euro per i successivi.