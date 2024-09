Oroscopo Paolo Fox sabato 28 settembre 2024 | Pesci non stancarti troppo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’diFox per oggi,28Ariete Sarà una giornata di riflessione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Evitate discussioni inutili e concentratevi sugli aspetti positivi della vostra vita. La Luna vi aiuta a mantenere la calma, ma è importante essere pazienti in amore, dove potrebbero esserci tensioni? Toro Tensione in arrivo! La Luna opposta vi renderà nervosi, soprattutto sul lavoro. Attenzione a non perdere la pazienza. In amore, evitate di tirarela corda: la domenica sarà più favorevole per la serenità di coppia Gemelli Giornata più tranquilla del solito, con poche tensioni. La Luna vi stimola, soprattutto sul lavoro. In amore, ci sono buone occasioni da cogliere, e potreste riscoprire sentimenti più profondi Cancro Giornata nervosa, con Marte che vi rende polemici e agitati.