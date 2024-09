Irregolarità nei sistemi di sicurezza di un autobus | rischia di saltare la gita di una scolaresca pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella mattinata del 27 settembre, la Polizia Stradale di Latina ha fermato e controllato uncarico di studenti liceali, in partenza per un’uscita didattica verso San Felice Circeo. Durante il controllo visivo e documentale, gli agenti hanno riscontratoneididel veicolo, in particolare un malfunzionamento del sistema di apertura dell’uscita di emergenza.degli studenti al primo posto A seguito della verifica, la polizia ha contestato le infrazioni al conducente e al proprietario del mezzo, richiedendo la sostituzione dell’. Nonostante il leggero ritardo, gli studenti hanno potuto proseguire il viaggio ingrazie all’intervento tempestivo degli agenti.