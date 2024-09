Il nuovo libro di Luana Belmondo 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "La nostra Italia" ildiBelmondo con il figlio Alessandro, chef di fama e proprietario del ristorante Caillebotte Paris 9 a Parigi, è un'opera che si distingue per la sua autenticità e per l'omaggio profondo che rende all'Italia, non solo come terra di tradizioni culinarie ma anche come scrigno di storia e cultura. Con questo volume,Belmondo, nuora del celebre attore francese Jean-Paul Belmondo, affermandosi come un'ambasciatrice della cultura e della cucina italiana, ha il talento di trasmettere la sua passione attraverso racconti personali e ricette di famiglia. "Ho cominciato a Canal Plus, France 5 e in radio a parlare di cucina, e questo è il mio settimo", racconta la Belmondo. Ilè un viaggio attraverso quattro regioni italiane di grande fascino: Sicilia, Lazio, Toscana e Veneto.