I buoni stili di vita? Si imparano a scuola La Regione promuove la rete toscana

(Di venerdì 27 settembre 2024) FIRENZE – Barra dritta sulla prevenzione, snodo fondamentale nella promozione di benessere e salute ma anche della sostenibilità di un sistema sanitario, perché “una diffusa e buona prevenzione – come sottolinea l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – alleggerisce la pressione su ospedali e centri di cura”. Lainveste con convinzione sulla prevenzione, per incidere a monte sulla condizione di salute di una persona. Lo fa in moto integrato, al di là del perimetro delle sole mura delle strutture sanitarie. E l’alleanza in questo con il mondo delldiventa cruciale. “Un’alleanza strategica – come rimarca anche l’assessore all’istruzione, Alessandra Nardini – Una collaborazione importante, per cui ringrazio l’Ufficio scolastico regionale, dirigenti scolastici e insegnanti.