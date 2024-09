Giornalista italiano entra nel Kursk la Russia protesta I servizi di Mosca indagano su altri 3 cronisti stranieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilo federale per la sicurezza della Federazione Russa, idi sicurezza di, hanno aperto indagini penali contro tre giornalisti, due americani e un rumeno, che hanno attraversato “illegalmente” la frontiera russa dall’Ucraina. I due americani, Kathryn Diss e Fletcher Yeung, lavorano per l’emittente Abc, mentre ilrumeno Mircea Barbu lavora per HotNews. In totale, dal 17 agosto sono state aperte indagini contro “12 giornalisti” per accuse di questo tipo. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, hato per l’ingresso nella regione didi un altro, Davide Maria De Luca, che lavora per diverse testate tra cui Il Domani.