Genoa-Juventus | sorprese Rouhi e Fagioli Probabili formazioni e orario tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Genova, 27 settembre 2024 - Lafa visita alper spezzare la striscia di pareggi consecutivi e tornare a gonfiare la rete avversaria. Vige un grande equilibrio nei precedenti più recenti tra i due club: nelle ultime nove sfide al Ferraris in Serie A, ci sono state quattro vittorie per parte e un pareggio; i rossoblù, più in generale, non perdono con i bianconeri da tre partite di campionato. La squadra di Thiago Motta, invece, è vicina ad un nuovo record per il club: se non dovesse subire gol nei primi 33 minuti di gioco, diventerebbe la compagine con l’imbattibilità iniziale più lunga a inizio campionato nell’era dei tre punti a vittoria.