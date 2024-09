Firenze accoglie la 33ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato | capolavori e collezionisti da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dal 28 settembre al 6 ottobre 2024, “Palazzo Corsini” aospiterà l’edizione numero 33 della “”, una delle fiere più prestigiose alperd’arte. Con oltre 80 gallerie internazionali esponendo opere uniche e di grande valore storico, è un’occasione imperdibile per ammirare e acquistaredi arte antica e moderna. Oltre alle esposizioni, saranno organizzate conferenze, eventi collaterali e una cena di gala esclusiva. Il biglietto d’ingresso parte da 10 euro . Bright Night – Notte Europea dei Ricercatori Il 27 settembre 2024, in varie città toscane come Pisa,, e Siena, si svolgerà la “Bright Night,” un evento europeo che celebra la ricerca scientifica. Quest’anno, il tema sarà “Bright Women,” con un focus sull’emancipazione femminile e i diritti delle donne.