Conte si è venduto per poco Renziani all' attacco il campo largo delflagra

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Quel M5S che ha passato l'estate a farci lezioni di moralità e coerenza, adesso corre in soccorso a Giorgia e sbatte la porta in faccia al Pd». A dirlo Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. Nella Prima Repubblica si diceva che quanto accade in Rai anticipa quanto succede nel “Palazzo” «Si realizza quanto sostengo da anni, ovvero che il M5S avrebbe aiutato la premier al momento del bisogno, quando non sarebbe riuscita a trovare la quadra tra i suoi alleati. Grazie a questo sostegno, infatti, passeranno i nomi voluti da Fdi. Un duro colpo, quindi, viene inflitto dai 5 Stelle pure a Forza Italia che, per questa strana intesa, rischia di rinunciare alla presidenza Agnes». Stiamo parlando, però, dello stesso partito che mette veti nei vostri confronti. Non le sembra un controsenso? «Populismo, nel caso pentastellato, fa rima con trasformismo.