Come passano il tempo | Padellaro inchioda il campo largo cala il gelo

(Di venerdì 27 settembre 2024) "È sotto gli occhi di tutti che c'è un'opposizione spaccata in tre pezzi quando va bene. Pezzi cheila rubarsi i voti": così Antonio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato l'ennesima spaccatura del centrosinistra, con la decisione di Italia Viva di non sostenere più il candidato delalle regionali in Liguria, il dem Andrea Orlando. Parlando dei partiti di sinistra, il fondatore del Fatto Quotidiano ha spiegato: "Sono in competizione, tutto questo nasce dall'origine di questa legislatura. Nel 2022, se ci fosse stata un'alleanza organica Pd-5s eccetera, cosìquella che si è formata a destra, i numeri avrebbero premiato il centrosinistra. Ma anche senza una vittoria elettorale Bastava concordare delle desistenze per incrementare la forza dell'opposizione, non lo hanno voluto fare".