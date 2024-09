Cocciaretto-Mertens in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Elisabettaaffronterà Elisenel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Ha debuttato con un successo la tennista azzurra, capace di superare in rimonta la qualificata Rodionova e conquistare la sua prima vittoria post US Open. Sulla sua strada,trova ora l’ostica, tennista belga accreditata della 24^ testa di serie. L’impegno non è proibitivo per Elisabetta, chiamata però ad esprimere il suo miglior tennis contro un’avversaria di grande esperienza. 1-1 i precedenti, con l’azzurra che ha vinto il più recente, quest’anno a Dubai. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 28 settembre alle ore 5:00 italiane (11:00 locali).