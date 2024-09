Cina fonti Usa | affondato nuovo sommergibile nucleare in costruzione

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Immagini satellitari hanno rivelato che ila propulsionecinese di classe Zhou èaccanto al molo mentre era in. Lo ha affermato un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti. Per Pechino, che sta cercando di avere la più grande marina del mondo, si tratta di una battuta d’arresto. L’incidente sarebbe avvenuto tra maggio e giugno, secondo il funzionario, perché le immagini satellitari del periodo mostrano alcune gru che sarebbero state necessarie per recuperarlo dal fondo di un fiume. L’ambasciata cinese a Washington ha affermato di “non essere a conoscenza della situazione” e di non avere informazioni da fornire. Secondo il funzionario americano “non sorprende” che la marina cinese abbia nascosto l’incidente. Lo stato attuale del sottomarino è sconosciuto.