Caos sul reddito di cittadinanza Assolti gli ex dirigenti di Afol | tutto inadeguato non è colpa loro

(Di venerdì 27 settembre 2024) La fotografia è desolante: è vero che per 33 mesi chi avrebbe dovuto segnalare i trasgressori della normativa suldinon lo ha fatto, ma è altrettanto vero chee impiegati non sono stati messi nelle condizioni di farlo, stretti tra l’enorme mole di lavoro piombata all’improvviso sulleteste, la cronica carenza di personale e la disorganizzazione generale. Alla fine, nessuno pagherà per una gestione a dir poco deficitaria. Tantomeno i due exdiMetropolitana e i due della società Eurolavoro ai quali la Procura della Corte dei Conti aveva chiesto di risarcire un danno patrimoniale da 1,1 milioni all’Inps: i quattro sono statiperché i giudici non hanno ravvisato i presupposti per addebitareuna responsabilità pergrave.