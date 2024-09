Berdini tutto per tutto per schierarlo La Sella cerca il suo recupero con Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ad oggi tutti a disposizione, tranne, la cui presenza per la prima della stagione domenica alla Baltur Arena contro(palla a due ore 18) è in dubbio. Colpito duro nello scrimmage di mercoledì scorso a Spilimbergo contro Udine, il playmaker classe 2003 arrivato da Cantù, ha ripreso soltanto ieri a muoversi sul campo, dopo una settimana abbondante trascorsa ai box senza potersi allenare. Una sua eventuale assenza costringerebbe Di Paolantonio a rivedere i piani in cabina di regia, dove resterebbe il solo Nobile a dettare i tempi alla squadra. Motivo per cui lo staff proverà in tutti i modi a renderlo arruolabile per il weekend, vista l’importanza della gara, che mette già in palio potenziali punti pesanti in chiave salvezza.