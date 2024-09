Barbara d’Urso ospite speciale a Ballando con le Stelle nella seconda puntata

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024)sarà la protagonista delladi “con le”, in onda su Rai1 sabato 5 ottobre. La sua partecipazione come ‘ballerina per una notte’ è stata confermata dalla conduttrice del programma, Milly Carlucci, che ha spiegato come l’invito asia stato fatto anni fa, ma solo ora si è presentata l’occasione. Carlucci ha elogiato la carismatica presenza dell’ex conduttrice Mediaset, sottolineando che la sua partecipazione non è volta a creare polemiche. Il Cast di “con le” 2024 La nuova edizione di “con le” inizierà sabato 28 settembre, con un cast di concorrenti d’eccezione, tra cui Federica Pellegrini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Alan Friedman e Sonia Bruganelli.