Youth America’s Cup 2024 l’Italia scrive la storia | Luna Rossa Prada Pirelli Team è campione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Barcellona, 26 settembre– Mentre i ‘Grandi’ si contendono la Louis Vuitton Cup, per approdare alla 37esimaCup dei Senior, termina la competizione giovanile e lo fa conchela. Gli Azzurrini Under 25 di(Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone) conquistano laCup. Sono stati battuti i pari età di American Magic in una regata eccezionale, comandata sempre dalla barca italiana dei Giovani. Le dichiarazioni dei protagonisti – Fonte comunicato stampa«Siamo contentissimi», ha detto Marco Gradoni, dopo aver tagliato il traguardo, festeggiato dal resto dell’equipaggioe dallo Skipper eDirector Max Sirena, sopraggiunto con la barca appoggio per congratularsi immediatamente.