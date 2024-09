Una laurea sui benefici psichici delle terme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Indagare e conoscere le connessioni psicologiche che ruotano intorno al concetto di wellness. È l’obiettivo del corso dimagistrale dell’Università Cattolica in “Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva”, che per il terzo anno verrà inaugurato lunedì 30 settembre all’internodi Monticello (Lecco). Dai risultatiricerche eanalisi condotte nelle due scorse edizioni del corso, risulta che l’esperienza in Spa induce uno stato di rilassamento neurofisiologico generalizzato nel sistema mente-corpo degli studenti.